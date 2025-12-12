THE BUTTSHAKERS THE TOWN – LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU Bourgoin Jallieu

THE BUTTSHAKERS THE TOWN Début : 2026-04-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Toujours emmenés par l’époustouflante Ciara Thompson, The Buttshakers ressuscitent les grandes heures de la soul des années 60 et 70 depuis plus de dix ans, Avec un troisième album, la musique se fait plus blues, plus intimiste mais sur scène, l’énergie reste la même : solaire et lumineuse, toute en maîtrise et en sincérité.Groupe sortant du dispositif d’accompagnement des Abattoirs, THE TOWN t’invitent pour une nuit infinie où la danse séduit les corps au rythme envoûtant du Minneapolis Sound. THE TOWN c’est un funk princier qui flirte avec de multiples influences rock.

LES ABATTOIRS – BOURGOIN-JALLIEU 18 ROUTE DE L’ISLE D’ABEAU 38300 Bourgoin Jallieu 38