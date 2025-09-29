Thé Café Lectures à la Médiathèque de Parcoul-Chenaud Parcoul-Chenaud

Parcoul-Chenaud Dordogne

Début : 2025-09-29

Thé Café Lectures, lundi 29 septembre 2025 à 14h avec Christian DRILLAUD.

Présentation de ses romans

Lectures et dédicaces

Pause gourmande offerte.

Renseignements 05.53.91.30.29 bibliothequeparcoul@wanadoo.fr .

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 30 29

English : Thé Café Lectures à la Médiathèque de Parcoul-Chenaud

Thé Café Lectures, Monday September 29, 2025 at 2pm with Christian DRILLAUD.

Presentation of his novels

Readings and dedications

Gourmet break offered.

German : Thé Café Lectures à la Médiathèque de Parcoul-Chenaud

Thé Café Lectures, Montag, den 29. September 2025 um 14 Uhr mit Christian DRILLAUD.

Vorstellung seiner Romane

Lesungen und Signierstunden

Gourmetpause angeboten.

Italiano :

Conferenze del Thé Café, lunedì 29 settembre 2025 alle 14.00 con Christian DRILLAUD.

Presentazione dei suoi romanzi

Letture e dediche

Pausa gastronomica offerta.

Espanol : Thé Café Lectures à la Médiathèque de Parcoul-Chenaud

Thé Café Lectures, lunes 29 de septiembre de 2025 a las 14:00 h con Christian DRILLAUD.

Presentación de sus novelas

Lecturas y dedicatorias

Pausa gastronómica ofrecida.

