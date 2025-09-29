Thé Café Lectures à la Médiathèque de Parcoul-Chenaud Parcoul-Chenaud
Thé Café Lectures à la Médiathèque de Parcoul-Chenaud Parcoul-Chenaud lundi 29 septembre 2025.
Thé Café Lectures à la Médiathèque de Parcoul-Chenaud
Parcoul-Chenaud Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-29
fin : 2025-09-29
Date(s) :
2025-09-29
Thé Café Lectures, lundi 29 septembre 2025 à 14h avec Christian DRILLAUD.
Présentation de ses romans
Lectures et dédicaces
Pause gourmande offerte.
Thé Café Lectures, lundi 29 septembre 2025 à 14h avec Christian DRILLAUD.
Présentation de ses romans
Lectures et dédicaces
Pause gourmande offerte.
Renseignements 05.53.91.30.29 bibliothequeparcoul@wanadoo.fr .
Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 30 29
English : Thé Café Lectures à la Médiathèque de Parcoul-Chenaud
Thé Café Lectures, Monday September 29, 2025 at 2pm with Christian DRILLAUD.
Presentation of his novels
Readings and dedications
Gourmet break offered.
German : Thé Café Lectures à la Médiathèque de Parcoul-Chenaud
Thé Café Lectures, Montag, den 29. September 2025 um 14 Uhr mit Christian DRILLAUD.
Vorstellung seiner Romane
Lesungen und Signierstunden
Gourmetpause angeboten.
Italiano :
Conferenze del Thé Café, lunedì 29 settembre 2025 alle 14.00 con Christian DRILLAUD.
Presentazione dei suoi romanzi
Letture e dediche
Pausa gastronomica offerta.
Espanol : Thé Café Lectures à la Médiathèque de Parcoul-Chenaud
Thé Café Lectures, lunes 29 de septiembre de 2025 a las 14:00 h con Christian DRILLAUD.
Presentación de sus novelas
Lecturas y dedicatorias
Pausa gastronómica ofrecida.
L’événement Thé Café Lectures à la Médiathèque de Parcoul-Chenaud Parcoul-Chenaud a été mis à jour le 2025-08-29 par Val de Dronne