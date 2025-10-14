The Cat Empire à voir sur la scène du Bataclan Bataclan Paris

The Cat Empire à voir sur la scène du Bataclan Bataclan Paris mardi 14 octobre 2025.

The Cat Empire fait son grand retour dans l’Hexagone le 14 octobre au Bataclan ! Prenez un chant « Hip Hopisé », ajoutez-y du reggae, du ska, du jazz, de la musique latine, rock… Mélangez énergiquement et lancez le tout sur scène !

Une ambiance festive garantie avec ce groupe australien qui a déjà fait danser plusieurs milliers de fans dans le monde entier. Ils dévoilent des titres de leur nouvel album Bird in Paradis et leurs plus grands succès.

The Cat Empire n’en finit pas de surprendre. Ce gang australien funky comme pas permis retrouve sa salle préférée à Paris, le Bataclan pour mettre une ambiance de folie et faire passer à tous une soirée dansante et inoubliable.

Le mardi 14 octobre 2025

de 20h00 à 23h00

payant

43,30 euros euros

Tout public.

Bataclan 50 Boulevard Voltaire 75011 Paris

https://billetterie.bataclan.fr/fr/product/464/bataclan/the_cat_empire?_gl=1*ai00f5*_ga*MTIwNTUxNzc2LjE3NTc5NDk2MTM.*_ga_JX7REZJW6D*czE3NTc5NDk2MTMkbzEkZzAkdDE3NTc5NDk2MTMkajYwJGwwJGgw