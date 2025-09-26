THE CAT EMPIRE – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

THE CAT EMPIRE – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes vendredi 26 septembre 2025.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : THE CAT EMPIREFormé en 1999 à Melbourne, The Cat Empire entretien sa notoriété de groupe funk festif. Les Australiens mélangent de façon éclectique les influences jazz, reggae, funk, latino, hip-hop, rock, ska et tzigane. Sur scène, avec un enthousiasme aussi contagieux et sa musique tonitruante, The Cat Empire vous donnera à coup sûr une irrésistible envie de danser.« Music is the language of us all » peut être considéré comme le credo du groupe : on ressent tous les mêmes émotions en écoutant un style musical ou un autre. The Cat Empire réussit à susciter tout cela en concert : on bouge, on danse, on chante, on oublie nos problèmes quelques minutes…De retour en France le 26 septembre à Nîmes et le 14 octobre à Paris, on ne pourrait que conseiller d’aller applaudir The Cat Empire sur scène : bonne humeur, convivialité et rythmes endiablés seront de la partie !

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30