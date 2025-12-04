THE CHAMELEONS – CABARET VAUBAN Brest

THE CHAMELEONS Début : 2025-12-04 à 20:30. Tarif : – euros.

ARSENAL PRODUCTIONS PRÉSENTE : THE CHAMELEONSLes légendes du post-punk britannique The Chameleons seront en concert à Brest le 4 décembre 2025 au Cabaret Vauban !Groupe culte de la scène de Manchester, The Chameleons ont marqué les années 80 avec des albums mythiques comme Script of the Bridge ou Strange Times. Après une longue pause, ils sont de retour plus inspirés que jamais avec un nouveau single « Where Are You » et un album à venir « Arctic Moon ».Ne manquez pas cette occasion rare de voir sur scène un groupe dont l’héritage continue d’influencer des générations d’artistes. Leur performance intense, atmosphérique et profondément émotionnelle promet une soirée inoubliable pour tous les amateurs de post-punk, de rock alternatif et de musique envoûtante.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29