THE CHAMONIX FREACKSHOW La Folie Douce Hôtel Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

THE CHAMONIX FREACKSHOW
La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Vendredi 31 octobre, La Folie Douce Hotels Chamonix se transforme en chapiteau où freack show et ambiance dark s’invitent à la fête
La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 10 00 infos@lafoliedoucehotels.com
English :
On Friday October 31st, La Folie Douce Hotels Chamonix transforms itself into a big top where freak shows and a dark ambience are the order of the day
German :
Am Freitag, den 31. Oktober, verwandelt sich La Folie Douce Hotels Chamonix in ein Zirkuszelt, in dem Freackshow und Dark Ambient zur Party einladen
Italiano :
Venerdì 31 ottobre, La Folie Douce Hotels Chamonix si trasformerà in un tendone, dove fenomeni da baraccone e atmosfere cupe saranno all’ordine del giorno
Espanol :
El viernes 31 de octubre, La Folie Douce Hotels Chamonix se transformará en una carpa donde el espectáculo de fenómenos y el ambiente tenebroso estarán a la orden del día
