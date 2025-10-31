THE CHAMONIX FREACKSHOW La Folie Douce Hôtel Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : Vendredi 2025-10-31 18:00:00

fin : 2025-11-01 01:00:00

2025-10-31

Vendredi 31 octobre, La Folie Douce Hotels Chamonix se transforme en chapiteau où freack show et ambiance dark s’invitent à la fête

La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 10 00 infos@lafoliedoucehotels.com

English :

On Friday October 31st, La Folie Douce Hotels Chamonix transforms itself into a big top where freak shows and a dark ambience are the order of the day

German :

Am Freitag, den 31. Oktober, verwandelt sich La Folie Douce Hotels Chamonix in ein Zirkuszelt, in dem Freackshow und Dark Ambient zur Party einladen

Italiano :

Venerdì 31 ottobre, La Folie Douce Hotels Chamonix si trasformerà in un tendone, dove fenomeni da baraccone e atmosfere cupe saranno all’ordine del giorno

Espanol :

El viernes 31 de octubre, La Folie Douce Hotels Chamonix se transformará en una carpa donde el espectáculo de fenómenos y el ambiente tenebroso estarán a la orden del día

