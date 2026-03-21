THE CIRCLE DANCE LAB La Place Paris

Reconnue comme le « Grammy des danses urbaines », cette compétition célèbre la culture de la rue en mettant en avant l’excellence technique, la créativité et l’unité. Les équipes s’affrontent dans leur propre style de danse sur des styles musicaux choisis par leurs adversaires, ce qui donne lieu à des battles inédits et originaux.

The Circle Dance Lab, a 2 vs 2 All-Style battle, is back for its second edition in Paris! Come out in force to cheer on the teams as they compete for a spot in the global grand finale in Shanghai on July 5, 2026.

Recognized as the “Grammy of urban dance,” this competition celebrates street culture by highlighting technical excellence, creativity, and unity. Teams compete in their own dance styles on musical styles chosen by their opponents, resulting in unique and original battles.

Agenda :

14:00 : Ouverture des portes + Accueil danseurs / Gates open + Dancers Check-in

14:45 : Qualifications / Preselections

16:30 : Battle avec les 16 meilleurs duos / Battle with the 16 best teams

The Circle Dance Lab, battle All Style 2 vs 2, revient pour sa 2ème édition à Paris ! Venez nombreux encourager les duos qui vont tenter de décrocher leur place pour la grande finale mondiale à Shanghai, le 5 juillet 2026.

Le samedi 04 avril 2026

de 14h00 à 20h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-04T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T14:00:00+02:00_2026-04-04T20:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/the-circle-dance-lab



Afficher la carte du lieu La Place et trouvez le meilleur itinéraire

