The Collective l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

The Collective l’Excuse

BAGNERES-DE-BIGORRE Au Bar à bière l’Excuse Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 19:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Ce vendredi à L’Excuse, place aux guitares avec The Collective un duo acoustique qui revisite les classiques pop/rock des années 70 à aujourd’hui. Du groove, une ambiance cosy… bref, l’excuse parfaite pour venir vibrer avec nous !

English :

This Friday at L’Excuse, it’s guitar time with The Collective: an acoustic duo revisiting pop/rock classics from the 70s to today. A groovy, cosy atmosphere? in short, the perfect excuse to come and rock out with us!

