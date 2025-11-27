THE COMMONERS – LA TRAVERSE Cleon

THE COMMONERS – LA TRAVERSE Cleon jeudi 27 novembre 2025.

THE COMMONERS Début : 2025-11-27 à 20:30. Tarif : – euros.

LA TRAVERSE PRÉSENTE : THE COMMONERSThe Commoners est un groupe canadien de rock sudiste aux sonorités blueset soul, souvent comparé à The Black Crowes. Portés par des riffspuissants, une énergie brute et des harmonies envoûtantes, ils livrentun rock authentique et vibrant. Leur musique, à la croisée du classicrock et de la modernité, séduit par sa sincérité et sa forceémotionnelle. Un concentré d’âme et de guitare à découvrir sur scène.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA TRAVERSE 37 RUE LUIS CORVALAN 76410 Cleon 76