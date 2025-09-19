The Complete Works, Nina Beier Lafayette Anticipations Paris

La performance s’inscrit à la frontière entre l’espace mental – où chaque danseur·se ravive les souvenirs d’une carrière désormais achevée – et leur résonance physique, traduite en mouvements portés par la mémoire du corps.

Le public assiste ainsi au déploiement d’une mémoire cérébrale et musculaire, qui se heurte à des trous, des incapacités physiques, et se réécrit dans l’action. The Complete Works rend visible ce que l’on cherche généralement à cacher dans la danse : l’imperfection, la fatigue, les oublis et les effets du temps sur le corps.

La performance laisse place à une nouvelle chorégraphie, sculptée à partir de la mémoire. À l’occasion de la présentation à Lafayette Anticipations, Nina Beier fait appel à deux Étoiles de l’Opéra de Paris : Alice Renavand et Karl Paquette.

Distribution

Vendredi 19 septembre, 19h : Alice Renavand, danseuse Étoile de l’Opéra de Paris

Samedi 20 septembre, 15h : Alice Renavand, danseuse Étoile de l’Opéra de Paris

Dimanche 21 septembre, 19h : Karl Paquette, danseur Étoile de l’Opéra de Paris

Créée en 2009, The Complete Works part d’une invitation faite à des danseur·euses professionnel·les à la retraite à performer une rétrospective des chorégraphies dansées tout au long de leur carrière.

Du vendredi 19 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

payant

8 € tarif réduit – 15 € tarif plein

Tout public.

