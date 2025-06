The Congos & The Gladiators en concert à Nantes ! Warehouse Nantes 11 octobre 2025 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 19:00 – 22:30

Gratuit : non https://www.warehouse-nantes.fr/event/the-congos-the-gladiators-en-concert-a-nantes Adulte

Deux groupes de légendes du reggae réunis sur une même scène pour une soirée historique. The Congos, l’un des derniers groupes jamaïcains à avoir conservé sa formation originale depuis les années 70, livre des concerts puissants, portés par une cohésion rare et une ferveur restée intacte. The Gladiators, groupe fondé en 1967 par Albert Griffiths et inspirés du film Ben Hur, continuent de faire vivre l’héritage du roots reggae. Après la sortie de leur dernier album Roots Legacy en 2019, ils reprennent la route pour retrouver leur public. Leurs voix, leurs harmonies, leurs messages : tout résonne comme un hommage vivant à la culture jamaïcaine.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30