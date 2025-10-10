The Congos + The Gladiators Route De Fos RN 569 Istres

The Congos + The Gladiators

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-10 20:30:00

2025-10-10

Une nuit roots d’exception avec deux groupes fondateurs de la culture reggae !

The Congos, le souffle mystique du roots jamaïcain, auteurs de l’incontournable Heart of the Congos un chef-d’œuvre intemporel produit par Lee « Scratch » Perry.

The Gladiators, militants et musiciens infatigables, piliers de la scène reggae depuis les années 70, porteurs d’un message engagé et spirituel. Une soirée pour honorer l’héritage du reggae roots et la force de ses messages. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 31 88

English :

An exceptional roots night with two founding bands of reggae culture!

German :

Eine Roots-Nacht der Extraklasse mit zwei Bands, die die Reggae-Kultur begründeten!

Italiano :

Un’eccezionale serata roots con due delle band fondatrici della cultura reggae!

Espanol :

¡Una noche de raíces excepcional con dos de las bandas fundadoras de la cultura reggae!

