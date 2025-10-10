THE CONGOS THE GLADIATORS – L’USINE – SCENES ET CINES Istres

THE CONGOS THE GLADIATORS Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Une nuit roots d’exception avec deux groupes fondateurs de la culture reggae :The Congos, le souffle mystique du roots jamaïcain, auteurs de l’incontournable Heart of the Congos – un chef-d’œuvre intemporel produit par Lee Scratch Perry.The Gladiators, militants et musiciens infatigables, piliers de la scène reggae depuis les années 70, porteurs d’un message engagé et spirituel. Une soirée pour honorer l’héritage du reggae roots et la force de ses messages.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’USINE – SCENES ET CINES RTE DE FOS – RN 569 13800 Istres 13