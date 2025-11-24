The Cont’est # 4 – concours jeunes talents Nantes Est Maison de quartier de Doulon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-24 18:30 –

Gratuit : non 4€ et gratuit pour les – 10 ans Grauit pour les enfants de – de 10 ans4€ si + de 10 ansRéservation en ligne ou prévente auprès du TriptiC Léo Lagrange à la Maison de Quartier de la Bottière (à partir du lundi 05/01/2026) Tout public

Au programme : danse, musique, chant, cirque, théâtre, magie, humour, performances sportives et audiovisuelles …. tout est possible !Programmation complète à venir courant décembre.The Cont’est, c’est aussi un concours où les lauréats remportent un soutien financier pour développer leur projet :1 prix du jury dans la catégorie « Confirmé.e.s » : 1 000€1 coup de cœur du public dans la catégorie « Confirmé.e.s » : 500€1 coup de cœur du public dans la catégorie « Amateur.trice.s » : 500€The Cont’Est est organisé par le collectif Renc’Art à l’Est composé de : la Ville de Nantes, la pépinière Jeunesse TriptiC-Léo Lagrange Animation, la Maison de Quartier Accoord de Doulon, Urban Nantes APF-France Handicap, DaFrab et des habitant·es volontaires.Depuis 2010, ce collectif souhaite offrir aux jeunes talents du territoire de Nantes Est (Doulon, Bottière, Nantes Erdre) l’occasion de se produire sur une vraie scène, dans des conditions professionnelles et devant un public de 300 personnes.

Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-doulon-accoord/evenements/the-cont-est-4