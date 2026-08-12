Informations pratiques

THE COST OF GROWTH — DÉBAT Cinéma du TNB Rennes Jeudi 10 septembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Le Cinéma du TNB, en partenariat avec France Nature Environnement Bretagne présente le film de Thomas Maddens « The cost of growth ».

THE COST OF GROWTH de Thomas Maddens

Pendant des décennies, on nous a répété que la croissance économique infinie était la seule voie possible. Mais que se passerait-il si cette histoire nous coûtait tout : notre planète, nos démocraties et notre avenir ? _The Cost of Growth_ est un documentaire qui dévoile la violence cachée derrière la machine de la croissance mondiale et qui porte la voix de celles et ceux qui empruntent une autre voie. Tourné pendant 2 ans dans différentes régions d’Europe, il rassemble des récits issus des premières lignes de la résistance, des travailleur·euses italien·nes qui reprennent possession de leurs usines aux citoyen·nes serbes qui luttent contre l’exploitation du lithium, en passant par le peuple Sami qui défend ses terres. Le film challenge nos certitudes, nos croyances et nous questionne : À qui profite-t-elle ? Et quel en est le coût pour l’humanité ?

1h33, Belgique, 2026

Séance suivie d’une rencontre avec différentes associations de la fédération France Nature Environnement Bretagne.

La fédération France Nature Environnement Bretagne (FNE-Bretagne) a été créée en janvier 2017. Elle fédère près de 150 structures régionales et départementales de protection et de défense de l’environnement en Bretagne, ce qui représente plus de 33 000 adhérent·es. FNE-Bretagne a pour buts d’appuyer et coordonner l’action de ses membres, de faciliter les échanges et la diffusion de l’information, de participer à l’élaboration et la révision des politiques régionales, et d’agir sur les thématiques environnementales, qui ne seraient pas portées par les associations du réseau à l’échelle du territoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-10T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-10T23:30:00.000+02:00

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https://www.t-n-b.fr/ https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4343

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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