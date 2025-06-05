Thé coup de coeur Médiathèque Emile Gaboriau Saujon
Thé coup de coeur
Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon Charente-Maritime
Début : Jeudi 2025-06-05 15:00:00
Venez partager vos pépites avec d’autres bibliophiles autour d’un café ou d’un thé !
Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr
English :
Come and share your nuggets with other bibliophiles over a cup of coffee or tea!
German :
Kommen Sie und teilen Sie Ihre Nuggets mit anderen Bibliophilen bei einer Tasse Kaffee oder Tee!
Italiano :
Venite a condividere le vostre chicche con altri bibliofili davanti a una tazza di caffè o di tè!
Espanol :
Venga y comparta sus pepitas de oro con otros bibliófilos tomando una taza de café o té
