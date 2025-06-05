Thé coup de coeur Médiathèque Emile Gaboriau Saujon

Thé coup de coeur Médiathèque Emile Gaboriau Saujon jeudi 5 juin 2025.

Thé coup de coeur

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-06-05 15:00:00

fin : 2025-06-05

Date(s) :

2025-06-05 2025-10-02

Venez partager vos pépites avec d’autres bibliophiles autour d’un café ou d’un thé !

.

Médiathèque Emile Gaboriau 18 rue Carnot Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 94 71 mediatheque@saujon.fr

English :

Come and share your nuggets with other bibliophiles over a cup of coffee or tea!

German :

Kommen Sie und teilen Sie Ihre Nuggets mit anderen Bibliophilen bei einer Tasse Kaffee oder Tee!

Italiano :

Venite a condividere le vostre chicche con altri bibliofili davanti a una tazza di caffè o di tè!

Espanol :

Venga y comparta sus pepitas de oro con otros bibliófilos tomando una taza de café o té

L’événement Thé coup de coeur Saujon a été mis à jour le 2025-06-06 par Mairie de Saujon