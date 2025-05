The Crawler Project Découvrez l’expérience horreur ultra immersive – Mirecourt, 7 juillet 2025 20:00, Mirecourt.

Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-07 20:00:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-07

Le lieu exact vous sera communiqué le matin même de votre expérience par sms, et par fléchage à proximité immédiate de votre lieu de rdv (parking gratuit).

Bien plus qu’une simple maison hantée. PLONGEZ dans une expérience horrifique inédite en FRANCE, en immersion totale dans un univers aux confins de la vie et de la mort. Le CRAWLER PROJECT est un concept UNIQUE qui va changer radicalement votre perception de la réalité. Ce que l’on appelle la santé est un équilibre si fragile, si instable, entre le corps et l’esprit. A chaque moment de la vie, tout peut basculer.

Prenez rendez-vous dès à présent pour votre cession de soins.

Plus de 18 ans.

Inscription obligatoire sur www.crawlerproject.comAdultes

Cours Stanislas

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est contactcrawlerproject@gmail.com

English :

The exact location will be communicated to you on the morning of your experience by text message, and by signposting in the immediate vicinity of your meeting point (free parking).

Much more than just a haunted house. PLUNGE into a horrific experience unlike any other in FRANCE, with total immersion in a universe on the edge of life and death. The CRAWLER PROJECT is a UNIQUE concept that will radically change your perception of reality. What we call health is such a fragile, unstable balance between body and mind. At any moment in life, everything can change.

Make an appointment now for your care assignment.

Over 18 years of age.

Registration required on www.crawlerproject.com

German :

Der genaue Ort wird Ihnen am Morgen Ihres Erlebnisses per SMS mitgeteilt und ist in unmittelbarer Nähe Ihres Treffpunkts ausgeschildert (kostenloser Parkplatz).

Viel mehr als nur ein Spukhaus. Tauchen Sie ein in ein Horrorerlebnis, das es in Frankreich noch nie gegeben hat, und tauchen Sie ein in eine Welt an der Grenze zwischen Leben und Tod. Das CRAWLER PROJECT ist ein EINZIGARTIGES Konzept, das Ihre Wahrnehmung der Realität radikal verändern wird. Was wir als Gesundheit bezeichnen, ist ein so zerbrechliches, instabiles Gleichgewicht zwischen Körper und Geist. In jedem Moment des Lebens kann alles kippen.

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin für Ihre Pflegeüberlassung.

Über 18 Jahre alt.

Anmeldung erforderlich unter www.crawlerproject.com

Italiano :

L’ubicazione esatta vi sarà comunicata la mattina dell’esperienza tramite un messaggio di testo e una segnaletica nelle immediate vicinanze del punto d’incontro (parcheggio gratuito).

Molto più di una semplice casa stregata. Immergetevi in un’esperienza orribile come nessun’altra in FRANCIA, in un’immersione totale in un universo al limite della vita e della morte. Il CRAWLER PROJECT è un concetto UNICO che cambierà radicalmente la vostra percezione della realtà. Quella che chiamiamo salute è un equilibrio fragile e instabile tra corpo e mente. In qualsiasi momento della vita, tutto può cambiare.

Fissate subito un appuntamento per il vostro incarico di cura.

Maggiori di 18 anni.

Registrazione obbligatoria su www.crawlerproject.com

Espanol :

La ubicación exacta se le comunicará la mañana de su experiencia por mensaje de texto, y mediante señalización en las inmediaciones de su punto de encuentro (aparcamiento gratuito).

Mucho más que una casa encantada. Sumérjase en una experiencia terrorífica sin igual en FRANCIA, en inmersión total en un universo al límite entre la vida y la muerte. El PROYECTO CRAWLER es un concepto ÚNICO que cambiará radicalmente su percepción de la realidad. Lo que llamamos salud es un equilibrio tan frágil e inestable entre el cuerpo y la mente. En cualquier momento de la vida, todo puede cambiar.

Pide cita ahora para que te cuiden.

Mayores de 18 años.

Inscripción obligatoria en www.crawlerproject.com

