The Crazy Night Appoigny 5 juillet 2025 19:00

Yonne

The Crazy Night Salle des fêtes Appoigny Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Préparez-vous pour la soirée qui va faire vibrer la piste. Organisée par Moustapha El Mokhtari, cette nuit s’annonce explosive avec aux platines Dj B-Lax et Dj D’Oz pour vous ambiancer jusqu’au bout de la nuit. Ambiance garantie avec un mix des meilleurs sons Années 80-90, R’n’B, Hip-hop, Afro, Zouk, Orientale, Pop Urbaine et bien plus encore. .

Salle des fêtes

Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 66 93 73 melmokh80@gmail.com

