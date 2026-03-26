The crossing garden How Many Souls for Your Flower , Exposition Katja Lee Eliad Galerie du Tableau Marseille 6e Arrondissement

The crossing garden How Many Souls for Your Flower , Exposition Katja Lee Eliad

Lundi 6 avril 2026 de 18h à 21h.

Du 07/04 au 18/04/2026 du lundi au samedi de 10h30 à 18h. Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 18:00:00

fin : 2026-04-06 21:00:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-07

Première exposition personnelle à Marseille de l’artiste Katja Lee Eliad.

The Crossing Garden:

How Many Souls for Your Flower

Katja Lee Eliad

6 avril 18 avril 2026



Vernissage lundi 6 avril 2026 18h-21h



À Marseille, en descendant la traverse Blancard vers la mer, une plaque apposée sur une villa d’angle rappelle que Pierre Blancard (1741–1826), officier de marine, botaniste et explorateur originaire de la ville, introduisit et acclimata en France le premier chrysanthème chinois en 1789. Comme d’autres marchandises importées par les réseaux commerciaux de l’époque, ces graines circulaient à bord de navires également impliqués dans le commerce d’esclaves. Tandis que l’introduction du chrysanthème est restée célébrée dans la mémoire locale, les corps des personnes réduites en esclavage, achetées puis revendues au cours de ces longues traversées, ne font l’objet d’aucune commémoration. Si ces histoires ont été en grande partie recouvertes par l’oubli, le chrysanthème est devenu en France une fleur associée aux rituels funéraires et un symbole d’immortalité.

Dans l’exposition The Crossing Garden: How Many Souls for Your Flower, Katja Lee Eliad donne vie aux graines voyageuses. Personnifiées, elles deviennent les protagonistes d’un récit qui relie l’histoire des plantes aux routes maritimes de l’expansion coloniale française. Leur circulation évoque les réseaux qui transportaient simultanément marchandises, plantes et personnes réduites en esclavage, révélant les violences souvent effacées derrière les récits d’acclimatation botanique.



Katja Lee Eliad (née en 1972, Tel Aviv) est une créatrice autodidacte pluridisciplinaire dont la pratique s’étend principalement au dessin, à la poésie, à la peinture et à la vidéo-art. S’appuyant sur la méditation, l’introspection et la recherche, sa démarche conceptuelle se déploie comme un processus complexe d’abstraction et de guérison. Elle interroge les mythologies culturelles qui façonnent aujourd’hui un corps collectif fragmenté selon diverses catégories de différence, telles que la race, le genre, la sexualité ou la nationalité. Actuellement, Katja Lee Eliad vit et travaille à Bucarest et à Marseille.



https://www.lespressesdureel.com/EN/auteur.php?id=3504&menu=0 .

Galerie du Tableau 37 Rue Sylvabelle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 57 05 34 galeriedutableau@free.fr

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English :

Katja Lee Eliad’s first solo exhibition in Marseille.

L’événement The crossing garden How Many Souls for Your Flower , Exposition Katja Lee Eliad Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille