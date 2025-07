THE CUBE (centre d’art contemporain) The CUBE Aix-en-Provence

Du 05/07 au 26/07/2025, tous les jours. The CUBE 3 avenue des Belges Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

visite en plein cœur de ville du centre d’art contemporain « The CUBE » en présence d’un des artistes avec séances de dédicaces.

Visite du CUBE, centre d’art de 400 m2. Découverte des travaux de 3 peintres contemporains Aixois Jack Espi, Francois Noel et Soma. Expérience guidée en présence d’un des artistes. .

English :

visit the contemporary art center « The CUBE » in the heart of the city, in the presence of one of the artists, with signing sessions.

German :

besuch des Zentrums für zeitgenössische Kunst « The CUBE » im Stadtzentrum in Anwesenheit eines Künstlers mit Autogrammstunde.

Italiano :

visita al centro d’arte contemporanea « The CUBE » nel cuore della città, alla presenza di uno degli artisti, con sessione di firme.

Espanol :

visita al centro de arte contemporáneo « The CUBE », en el corazón de la ciudad, en presencia de uno de los artistas, con sesiones de firmas.

