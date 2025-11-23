The Cycling Event Aubagne
The Cycling Event Aubagne vendredi 17 avril 2026.
The Cycling Event
Du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2026. Esplanade Charles de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-17
The Cycling Event Aubagne, l’événement cycliste phare en Provence Village de marques, test vtt, vttae, route, Gravel et animations. Préparez vous pour un week-end 100% vélo !
Nouveauté 2026
Le Cross country débarque à Aubagne !Familles
Plongez au cœur de l’adrénaline et de l’univers cyclisme avec The Cycling Event. Que vous soyez un amateur de vélo chevronné ou simplement curieux de découvrir l’univers cycliste, cette expérience unique en Provence est faite pour vous !
Vendredi 17 avril
17h30 Ouverture du salon
17h30 INSCRIPTION LA CRAZY RACE, course gratuite, c’est une course de mini vélos déjante ! Ouverte a toutes et tous, du moment que vous savez pédaler et que vous voulez passer un bon moment, venez vous affronter sur notre parcours! START CRAZY RACE 18H00. De nombreux lots a gagner !
17h30 > 19h00: Balade a vélo autour du stade de la Botte avec l’association Action Vélo. Un contrôle rapide des vélos par un mécanicien de l’association sera propose avant le départ de la balade. Une balade conviviale ouverte a tous, d’environ 1 heure. Les enfants restent sous la responsabilité des parents.
17H30 > 20h00 Inscription, récupération plaques toutes les courses et randonnées
17h30 > 20h00 Animation air bag, pump track, parcours d’agilité vélo, Wheeling, challenge home trainer
18h00 Show VTT trial
18h30 > 20h30 DJ set
Samedi 18 avril
EN CONTINU: ANIMATION PUMP TRACK, PARCOURS D’AGILITÉ VÉLO, INITIATION DRAISIENNE, WHEELING ET AIRBAG, CHALLENGE HOME TRAINER WAHOO, VILLAGE DE MARQUES, TEST MATÉRIEL, RESTAURATION.
08h > 09h30 Inscription, récupération plaques La Renduro et La Gravel Expérience
09h Accueil GEN’S GAMES
09h30 Ouverture du salon The Cycling Event
08h30 Départ libre La La Gravel Expérience
09h Départ La Renduro
09h > 11h30 Initiation draisienne
10h > 12h Initiation air bag
11h30 > 14h30 Apéro time, snacking, DJ set chill
12h Show VTT trial
13h Démonstration air bag
14h > 17h Initiation draisienne
14h > 17h Essais libres de notre parcours d’agilité en vélo enfants et ados prêt de vélo sur place.
15h Concert live
14h > 16h30 Initiation air bag
17h Show trial
17h30 Démonstration air bag
Dimanche 19 avril
EN CONTINU: ANIMATION PUMP TRACK, PARCOURS D’AGILITÉ VÉLO, INITIATION DRAISIENNE, WHEELING ET AIRBAG, CHALLENGE HOME TRAINER WAHOO, VILLAGE DE MARQUES, TEST MATÉRIEL, RESTAURATION.
08h > 09h30 Inscription, récupération plaques, la Cyclo le Peloton OBI , L’enduro du Garlaban et la xco vtt du Garlaban
08h30 Départ de la Cyclo le Peloton OBI
09h Accueil GEN’S GAMES
09h Départ de l’enduro du Garlaban
09h Départ de la XCO du vtt Garlaban
09h30 Ouverture du salon the Cycling Event
08h30 Départ Peloton de la Cyclo le Peloton OBI
10h00 > 16h30 Manche du Kids Draisienne Challenge 10h00 Ouverture de la piste aux participants, visiteurs et retrait des plaques (avec mise A disposition de 10 draisiennes et casques si besoin) 12h00 Fin du retrait des plaques personnalisées et fermeture de la piste.13h30 Briefing et appel des participants et Rencontres 16h Fin des rencontres.
11h30 > 14h30 Apéro time, snacking, DJ set chill
12h Show VTT trial
13h Démonstration air bag
14h > 16h30 Initiation air bag
17h Show trial
17h30 Démonstration air bag .
Esplanade Charles de Gaulle Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@tourisme-paysdaubagne.fr
English :
The Cycling Event, Aubagne, Provence’s leading cycling event! Brand village, film conference, mountain bike show, concert, and many other surprises!
Get ready for an unforgettable cycling experience!
German :
The Cycling Event Aubagne, das führende Radsport-Event in der Provence: Markendorf, MTB-, ATB-, Straßen- und Gravel-Tests und Unterhaltung. Bereiten Sie sich auf ein Wochenende mit 100% Radfahren vor!
Neuheit 2026
Cross Country kommt nach Aubagne!
Italiano :
Il Cycling Event Aubagne, l’evento ciclistico leader in Provenza: villaggio dei marchi, prove di mountain bike, strada, sterrato e divertimento. Preparatevi a un weekend 100% ciclistico!
Novità per il 2026
Il cross country arriva ad Aubagne!
Espanol :
El Cycling Event Aubagne, el principal evento ciclista de la Provenza: brand village, mountain bike, bicicleta de montaña, carretera, grava y pruebas de entretenimiento. ¡Prepárese para un fin de semana 100% ciclista!
Novedad para 2026
¡El cross country llega a Aubagne!
L’événement The Cycling Event Aubagne a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile