Du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2026. Esplanade Charles de Gaulle Aubagne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-19

2026-04-17

The Cycling Event Aubagne, l’événement cycliste phare en Provence Village de marques, test vtt, vttae, route, Gravel et animations. Préparez vous pour un week-end 100% vélo !

Nouveauté 2026

Le Cross country débarque à Aubagne !Familles

Plongez au cœur de l’adrénaline et de l’univers cyclisme avec The Cycling Event. Que vous soyez un amateur de vélo chevronné ou simplement curieux de découvrir l’univers cycliste, cette expérience unique en Provence est faite pour vous !



Vendredi 17 avril

17h30 Ouverture du salon

17h30 INSCRIPTION LA CRAZY RACE, course gratuite, c’est une course de mini vélos déjante ! Ouverte a toutes et tous, du moment que vous savez pédaler et que vous voulez passer un bon moment, venez vous affronter sur notre parcours! START CRAZY RACE 18H00. De nombreux lots a gagner !

17h30 > 19h00: Balade a vélo autour du stade de la Botte avec l’association Action Vélo. Un contrôle rapide des vélos par un mécanicien de l’association sera propose avant le départ de la balade. Une balade conviviale ouverte a tous, d’environ 1 heure. Les enfants restent sous la responsabilité des parents.

17H30 > 20h00 Inscription, récupération plaques toutes les courses et randonnées

17h30 > 20h00 Animation air bag, pump track, parcours d’agilité vélo, Wheeling, challenge home trainer

18h00 Show VTT trial

18h30 > 20h30 DJ set



Samedi 18 avril

EN CONTINU: ANIMATION PUMP TRACK, PARCOURS D’AGILITÉ VÉLO, INITIATION DRAISIENNE, WHEELING ET AIRBAG, CHALLENGE HOME TRAINER WAHOO, VILLAGE DE MARQUES, TEST MATÉRIEL, RESTAURATION.



08h > 09h30 Inscription, récupération plaques La Renduro et La Gravel Expérience

09h Accueil GEN’S GAMES

09h30 Ouverture du salon The Cycling Event

08h30 Départ libre La La Gravel Expérience

09h Départ La Renduro

09h > 11h30 Initiation draisienne

10h > 12h Initiation air bag

11h30 > 14h30 Apéro time, snacking, DJ set chill

12h Show VTT trial

13h Démonstration air bag

14h > 17h Initiation draisienne

14h > 17h Essais libres de notre parcours d’agilité en vélo enfants et ados prêt de vélo sur place.

15h Concert live

14h > 16h30 Initiation air bag

17h Show trial

17h30 Démonstration air bag



Dimanche 19 avril

EN CONTINU: ANIMATION PUMP TRACK, PARCOURS D’AGILITÉ VÉLO, INITIATION DRAISIENNE, WHEELING ET AIRBAG, CHALLENGE HOME TRAINER WAHOO, VILLAGE DE MARQUES, TEST MATÉRIEL, RESTAURATION.



08h > 09h30 Inscription, récupération plaques, la Cyclo le Peloton OBI , L’enduro du Garlaban et la xco vtt du Garlaban

08h30 Départ de la Cyclo le Peloton OBI

09h Accueil GEN’S GAMES

09h Départ de l’enduro du Garlaban

09h Départ de la XCO du vtt Garlaban

09h30 Ouverture du salon the Cycling Event



08h30 Départ Peloton de la Cyclo le Peloton OBI

10h00 > 16h30 Manche du Kids Draisienne Challenge 10h00 Ouverture de la piste aux participants, visiteurs et retrait des plaques (avec mise A disposition de 10 draisiennes et casques si besoin) 12h00 Fin du retrait des plaques personnalisées et fermeture de la piste.13h30 Briefing et appel des participants et Rencontres 16h Fin des rencontres.

11h30 > 14h30 Apéro time, snacking, DJ set chill

12h Show VTT trial

13h Démonstration air bag

14h > 16h30 Initiation air bag

17h Show trial

17h30 Démonstration air bag .

English :

The Cycling Event, Aubagne, Provence’s leading cycling event! Brand village, film conference, mountain bike show, concert, and many other surprises!

Get ready for an unforgettable cycling experience!

German :

The Cycling Event Aubagne, das führende Radsport-Event in der Provence: Markendorf, MTB-, ATB-, Straßen- und Gravel-Tests und Unterhaltung. Bereiten Sie sich auf ein Wochenende mit 100% Radfahren vor!

Neuheit 2026

Cross Country kommt nach Aubagne!

Italiano :

Il Cycling Event Aubagne, l’evento ciclistico leader in Provenza: villaggio dei marchi, prove di mountain bike, strada, sterrato e divertimento. Preparatevi a un weekend 100% ciclistico!

Novità per il 2026

Il cross country arriva ad Aubagne!

Espanol :

El Cycling Event Aubagne, el principal evento ciclista de la Provenza: brand village, mountain bike, bicicleta de montaña, carretera, grava y pruebas de entretenimiento. ¡Prepárese para un fin de semana 100% ciclista!

Novedad para 2026

¡El cross country llega a Aubagne!

