The Daisy Little Orchestra C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement

The Daisy Little Orchestra

Mercredi 4 février 2026 à partir de 20h. C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 28 EUR

Début : 2026-02-04 20:00:00

fin : 2026-02-04

2026-02-04

En février, les mercredis se vivent en live, au C2.

Laissez-vous transporter le temps d’une soirée dans l’atmosphère rétro de l’âge d’or du jazz. Le Daisy Little Orchestra vous convie à un véritable voyage musical au cœur des années 30, époque où l’élégance se mêlait à la virtuosité et où les orchestrations raffinées faisaient scintiller les grands salons.





Inspiré par la grâce intemporelle de Ray Noble et la voix chaleureuse et inoubliable d’Al Bowlly, ce sextet redonne vie aux standards britanniques et américains qui ont marqué cette décennie flamboyante. Leur interprétation, soigneusement arrangée, réunit finesse, sensibilité et passion pour recréer ces ambiances feutrées où la musique invitait autant à rêver qu’à danser.





Sur scène, deux violons complices, un piano, une guitare, une contrebasse et une voix dialoguent avec naturel. Ensemble, ils tissent une expérience sonore intime, sophistiquée, et délicieusement nostalgique et offrent un moment suspendu où le charme du passé se déploie avec une fraîcheur étonnante.





Les artistes



Morgan Nourisson guitare

Cécilia Veran violon

Pierre Mikdjian piano

Mélanie Perez chant

Victor Teyssedre contrebasse

Marcel Teton violon .

C2 Hôtel 48 Rue Roux de Brignoles Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

In February, Wednesdays are live at C2.

