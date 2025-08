The Dangerous Summer en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Tickets : https://link.dice.fm/Kdaec64195c1

POUR LES FANS DE Jimmy Eat World, Bright Eyes & Kings of Leon

THE DANGEROUS SUMMER

(alt rock · Ellicott City, USA)

« L’un des noms les plus respectés de la scène. » – Kerrang!

The Dangerous Summer a signé son premier contrat d’enregistrement alors que ses membres étaient encore lycéens et s’est rapidement imposé parmi l’élite du monde du rock alternatif.

Leur son se caractérise par une interprétation passionnée, une authenticité confessionnelle et une narration musicale profondément émouvante. Le groupe compose des morceaux qui servent de bande originale à des moments importants de la vie d’un public diversifié réparti à travers le monde. Le public est plus une famille qu’une simple base de fans. Le sentiment d’appartenance à une communauté est palpable à chaque concert, du Slam Dunk au Riot Fest, en passant par les tournées avec State Champs et les concerts en tête d’affiche.

Reach for the Sun est l’album qui « les a propulsés au panthéon du pop-punk » (Kerrang!). Porté par des hymnes alt-rock inébranlables et intemporels, le premier album du groupe d’Ellicott City, dans le Maryland, avait fait d’eux les héros du Warped Tour, tout en leur permettant de tracer leur propre chemin.

The Dangerous Summer n’a depuis jamais sacrifié son identité sonore unique et diversifiée, qui séduit les fans de Kings Of Leon et Coldplay comme ceux de Jimmy Eat World et Bright Eyes. Coming Home est un résumé triomphal de ce qu’est The Dangerous Summer, passé, présent et futur.

ÉCOUTER

https://thedangeroussummer.bandcamp.com/music

REGARDER

https://www.youtube.com/thedangeroussummer

AIMER

https://www.instagram.com/thedangeroussummer/

———————————

Mardi 2 Décembre 2025

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 18.50€ / 22€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

SUPERSONIC RECORDS

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

