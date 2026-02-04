Thé dansant à Authon-du-Perche Authon-du-Perche

Thé dansant à Authon-du-Perche

Salle des fêtes Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Début : 2026-03-08 13:30:00

2026-03-08

Thé dansant.

Venez guincher, tourner et sourire !

Le temps d’un après-midi, laissez-vous entraîner sur la piste avec l’orchestre Gramophone.

Réservation au 07 87 73 36 54 avant le 28/02.

Entrée 12€ avec une pâtisserie offerte.

Thé dansant organisé par le Club de L’Amitié.

Ouverture des portes à 13h30.

Salle des fêtes Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 87 73 36 54

English :

Tea dance.

Come dance, spin and smile!

Enjoy an afternoon on the dance floor with the Gramophone orchestra.

Reservations on 07 87 73 36 54 before 28/02.

Admission 12? with a free pastry.

