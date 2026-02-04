Thé dansant à Authon-du-Perche Authon-du-Perche
Thé dansant à Authon-du-Perche Authon-du-Perche dimanche 8 mars 2026.
Thé dansant à Authon-du-Perche
Salle des fêtes Authon-du-Perche Eure-et-Loir
Début : 2026-03-08 13:30:00
2026-03-08
Thé dansant.
Venez guincher, tourner et sourire !
Le temps d’un après-midi, laissez-vous entraîner sur la piste avec l’orchestre Gramophone.
Réservation au 07 87 73 36 54 avant le 28/02.
Entrée 12€ avec une pâtisserie offerte.
Thé dansant organisé par le Club de L’Amitié.
Ouverture des portes à 13h30. 12 .
Salle des fêtes Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 87 73 36 54
English :
Tea dance.
Come dance, spin and smile!
Enjoy an afternoon on the dance floor with the Gramophone orchestra.
Reservations on 07 87 73 36 54 before 28/02.
Admission 12? with a free pastry.
