Thé dansant à Bourcefranc Salle le Sémaphore Bourcefranc-le-Chapus
Salle le Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Une boisson offerte incluse
Début : 2025-10-09 14:30:00
fin : 2025-10-09 18:30:00
2025-10-09
Après-midi danse et convivialité à Bourcefranc !
Salle le Sémaphore 55 avenue Jean Jaurès Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 44 78 18 bernard.sanchez8@wanadoo.fr
English : Tea dance in Bourcefranc
Afternoon of dancing and conviviality in Bourcefranc!
German : Tanztee in Bourcefranc
Tanz- und Geselligkeitsnachmittag in Bourcefranc!
Italiano :
Un pomeriggio di balli e convivialità a Bourcefranc!
Espanol : Baile del té en Bourcefranc
¡Una tarde de baile y convivencia en Bourcefranc!
L’événement Thé dansant à Bourcefranc Bourcefranc-le-Chapus a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes