Thé dansant à Bourg-lès-Valence La Valentine Bourg-lès-Valence
La Valentine 11 allee Nicolas Copernic Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
goûter + une douceur offerte.
Réglement sur place par chèque ou appoint.
Début : 2025-10-02 14:00:00
fin : 2025-10-02 18:00:00
Date(s) :
2025-10-02
Venez danser, partager un moment chaleureux et profiter d’un goûter gourmand dans une ambiance musicale conviviale, spécialement pour nos seniors !
Inscription obligatoire.
La Valentine 11 allee Nicolas Copernic Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 45 78
English :
Come and dance, share a warm moment and enjoy a gourmet snack in a friendly musical atmosphere, especially for our seniors!
Registration required.
German :
Tanzen Sie, teilen Sie einen herzlichen Moment und genießen Sie einen leckeren Snack in einer geselligen musikalischen Atmosphäre, speziell für unsere Senioren!
Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Venite a ballare, a condividere un momento di calore e a gustare uno spuntino gourmet in un’atmosfera musicale amichevole, specialmente per i nostri anziani!
Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Ven a bailar, compartir un momento cálido y disfrutar de un tentempié en un ambiente musical agradable, ¡especial para nuestros mayores!
Inscripción obligatoria.
