Thé dansant à Capdenac

Capdenac-Gare Aveyron

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Thé dansant organisé par l’association Courants d’Art à la salle Agora de Capdenac.

L’événement propose un après-midi et une soirée dédiés à la danse dans une ambiance conviviale et festive. Les participants peuvent profiter d’un moment musical animé par Didier Malvezin. Un repas est également proposé aux danseurs et visiteurs, favorisant le partage et la convivialité autour de spécialités traditionnelles.

-15h00 ouverture du thé dansant

– 19h00 repas (garbure, fromage, dessert)

– Animation musicale avec Didier Malvezin

– Bal jusqu’à minuit 12 .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 20 66 15 59 courantsdart@free.fr

English :

Tea dance organized by the Courants d?Art association at the Salle Agora in Capdenac.

