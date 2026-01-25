Thé dansant à Capdenac-Gare Capdenac-Gare
Thé dansant à Capdenac-Gare Capdenac-Gare dimanche 25 janvier 2026.
Thé dansant à Capdenac-Gare
Capdenac-Gare Aveyron
Tarif : – – EUR
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Après-midi dansant animé par Sylvie Nauges et ses musiciens. L’événement se déroule dans une ambiance conviviale avec un goûter offert aux participants.
– 14h30 à 19h30 thé dansant animé par Sylvie Nauges (5 éléments)
– Goûter offert 12 .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 85 18 66 50
Afternoon dance with Sylvie Nauges and her musicians. The event takes place in a convivial atmosphere, with a snack offered to participants.
L’événement Thé dansant à Capdenac-Gare Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-01-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)