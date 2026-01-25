Thé dansant à Capdenac-Gare

Capdenac-Gare Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Après-midi dansant animé par Sylvie Nauges et ses musiciens. L’événement se déroule dans une ambiance conviviale avec un goûter offert aux participants.

– 14h30 à 19h30 thé dansant animé par Sylvie Nauges (5 éléments)

– Goûter offert 12 .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 6 85 18 66 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afternoon dance with Sylvie Nauges and her musicians. The event takes place in a convivial atmosphere, with a snack offered to participants.

L’événement Thé dansant à Capdenac-Gare Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-01-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)