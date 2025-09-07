Thé dansant à Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains

Thé dansant à Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains dimanche 7 septembre 2025.

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Dimanche 07 septembre 15h00-19h00 Thé dansant animé par l’Orchestre Tropicana Salle d’animation 10 € (réservations envoyer SMS au 06 22 42 15 57) .

Salle d’animation Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 42 15 57

