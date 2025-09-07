Thé dansant à Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains
Thé dansant à Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains dimanche 7 septembre 2025.
Thé dansant à Eugénie les Bains
Salle d’animation Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Dimanche 07 septembre 15h00-19h00 Thé dansant animé par l’Orchestre Tropicana Salle d’animation 10 € (réservations envoyer SMS au 06 22 42 15 57) .
Salle d’animation Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 42 15 57
English : Thé dansant à Eugénie les Bains
German : Thé dansant à Eugénie les Bains
Italiano :
Espanol : Thé dansant à Eugénie les Bains
L’événement Thé dansant à Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-05 par Tourisme Aire Eugénie