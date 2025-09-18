Thé dansant à Fruges Fruges
Fruges Pas-de-Calais
Tarif : – –
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
2025-09-18
Le Club Notre Temps organise un thé dansant
Rendez-vous le jeudi 18 septembre à la Salle Francis Sagot de 14h à 19h
Buvette et restauration sur place .
Fruges 62310 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 69 08 32 57
