Thé dansant à La Barben Salle Alain Ruault La Barben

Thé dansant à La Barben

Dimanche 23 novembre 2025 de 14h30 à 18h. Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Vous cherchez une idée de sortie sympa pour votre dimanche après-midi ? Rendez-vous à La Barben !

Un lieu chaleureux, de la musique pour toutes les générations et des gourmandises pour le goûter.

Tous l’après-midi, Thierry Perez alias Saxo Love sera à la direction musicale pour faire vous faire danser !

De délicieuses gourmandises et boissons seront à disposition pour rendre l’après-midi encore plus agréable. .

Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 55 02 65 lesfoliesbarbenaises@gmail.com

English :

Are you searching for an animation on sunday afternoon ? Let’s go for tea dance party in La Barben !

German :

Sie suchen eine nette Idee für einen Ausflug am Sonntagnachmittag? Dann treffen Sie sich in La Barben!

Ein gemütlicher Ort, Musik für alle Generationen und Leckereien für den Nachmittagssnack.

Italiano :

Cercate qualcosa di divertente da fare la domenica pomeriggio? Andate a La Barben!

È un luogo accogliente, con musica per tutte le generazioni e deliziosi spuntini.

Espanol :

¿Quiere divertirse un domingo por la tarde? ¡Ve a La Barben!

Es un lugar acogedor, con música para todas las generaciones y deliciosos aperitivos.

