Thé dansant à La Barben Salle Alain Ruault La Barben

Thé dansant à La Barben

Dimanche 1er février 2026 de 14h30 à 18h. Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

Comme chaque mois, Les Folies barbenaises vous proposent de venir danser et partager un moment convivial et intergénérationnel à La Barben !

Le thé dansant sera animé par Thierry Perez, alias Saxo Love. .

Salle Alain Ruault Chemin La Carraire La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 55 02 65 lesfoliesbarbenaises@gmail.com

English :

Every month, you’re invited to a warmfull moment of dance !

