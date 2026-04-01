Thé dansant à la Grange Dumesnil La Ferme Dumesnil Saint-Vincent-Cramesnil

Thé dansant à la Grange Dumesnil

La Ferme Dumesnil 221 Chemin de la Ferme du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

On enfile ses plus beaux souliers… et on se retrouve pour un après-midi comme autrefois !

Thé dansant animé par l’orchestre Ballandonne-live Bruno Ballandonne.

Au programme musique, danse, convivialité… et un délicieux goûter fermier pour régaler vos papilles entre deux tours de piste

Un vrai moment de convivialité, à partager entre amis, en famille… ou même en solo !

1 € reversé à l’association Le Sourire de Danaë (cancers chez les 16-25 ans)

Réservation obligatoire via grangelafermedumesnil@gmail.com ou par SMS au 07 78 25 08 87 .

La Ferme Dumesnil 221 Chemin de la Ferme du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 75 61 grangelafermedumesnil@gmail.com

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English : Thé dansant à la Grange Dumesnil

L’événement Thé dansant à la Grange Dumesnil Saint-Vincent-Cramesnil a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie