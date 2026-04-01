Thé dansant à la Grange Dumesnil La Ferme Dumesnil Saint-Vincent-Cramesnil
Thé dansant à la Grange Dumesnil La Ferme Dumesnil Saint-Vincent-Cramesnil dimanche 19 avril 2026.
Thé dansant à la Grange Dumesnil
La Ferme Dumesnil 221 Chemin de la Ferme du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-19
On enfile ses plus beaux souliers… et on se retrouve pour un après-midi comme autrefois !
Thé dansant animé par l’orchestre Ballandonne-live Bruno Ballandonne.
Au programme musique, danse, convivialité… et un délicieux goûter fermier pour régaler vos papilles entre deux tours de piste
Un vrai moment de convivialité, à partager entre amis, en famille… ou même en solo !
1 € reversé à l’association Le Sourire de Danaë (cancers chez les 16-25 ans)
Réservation obligatoire via grangelafermedumesnil@gmail.com ou par SMS au 07 78 25 08 87 .
La Ferme Dumesnil 221 Chemin de la Ferme du Castillon Saint-Vincent-Cramesnil 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 75 61 grangelafermedumesnil@gmail.com
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English : Thé dansant à la Grange Dumesnil
L’événement Thé dansant à la Grange Dumesnil Saint-Vincent-Cramesnil a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie