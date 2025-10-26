Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant à la Grange La Grange Entressen Istres

Dimanche 26 octobre 2025 à partir de 15h.
Animé par Willy Marco. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-26 15:00:00
Après-midi dansant avec un répertoire varié en danse de salon
La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

English :

Afternoon dance with a varied repertoire of ballroom dance

German :

Tanznachmittag mit einem abwechslungsreichen Repertoire an Standardtänzen

Italiano :

Pomeriggio danzante con un repertorio vario di ballo da sala

Espanol :

Tarde de baile con un variado repertorio de bailes de salón

