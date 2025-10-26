Thé dansant à la Grange La Grange Entressen Istres
Thé dansant à la Grange La Grange Entressen Istres dimanche 26 octobre 2025.
Thé dansant à la Grange
Dimanche 26 octobre 2025 à partir de 15h.
Animé par Willy Marco. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône
Après-midi dansant avec un répertoire varié en danse de salon
La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Afternoon dance with a varied repertoire of ballroom dance
German :
Tanznachmittag mit einem abwechslungsreichen Repertoire an Standardtänzen
Italiano :
Pomeriggio danzante con un repertorio vario di ballo da sala
Espanol :
Tarde de baile con un variado repertorio de bailes de salón
