Thé dansant à la Grange La Grange Entressen Istres
Thé dansant à la Grange La Grange Entressen Istres dimanche 12 avril 2026.
Thé dansant à la Grange
Dimanche 12 avril 2026 de 14h45 à 19h.
Dimanche 10 mai 2026 de 14h45 à 19h.
Dimanche 28 juin 2026 de 14h45 à 19h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:45:00
fin : 2026-05-10 19:00:00
Date(s) :
2026-04-12 2026-05-10 2026-06-28
Après-midi dansant avec un répertoire varié en danse de salon
.
La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Afternoon dance with a varied repertoire of ballroom dance
L’événement Thé dansant à la Grange Istres a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Istres
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