Thé dansant à la Grange La Grange Entressen Istres

Thé dansant à la Grange

Dimanche 12 avril 2026 de 14h45 à 19h.

Dimanche 10 mai 2026 de 14h45 à 19h.

Dimanche 28 juin 2026 de 14h45 à 19h. La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:45:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-05-10 2026-06-28

Après-midi dansant avec un répertoire varié en danse de salon

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La Grange Entressen Avenue de la Crau Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Afternoon dance with a varied repertoire of ballroom dance

L’événement Thé dansant à la Grange Istres a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme d’Istres