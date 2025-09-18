Thé dansant à la guinguette du passage de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine

Guinguette du passage Romilly-sur-Seine Aube

Début : 2025-09-18 14:00:00

Le jeudi 18 septembre 2025 à 14h

Thé dansant animé par l’orchestre Tempo à la Guinguette du passage à Romilly-sur-Seine.

Informations et inscriptions à l’office des séniors (4 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny) 10 .

Guinguette du passage Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 39 46 62

