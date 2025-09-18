Thé dansant à la guinguette du passage de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine
Thé dansant à la guinguette du passage de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine jeudi 18 septembre 2025.
Thé dansant à la guinguette du passage de Romilly-sur-Seine
Guinguette du passage Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 14:00:00
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Le jeudi 18 septembre 2025 à 14h
Thé dansant animé par l’orchestre Tempo à la Guinguette du passage à Romilly-sur-Seine.
Informations et inscriptions à l’office des séniors (4 avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny) 10 .
Guinguette du passage Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 39 46 62
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Thé dansant à la guinguette du passage de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise