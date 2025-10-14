Thé dansant à Meursault Caveau Saint Vincent Meursault
Thé dansant à Meursault
Caveau Saint Vincent 1 Rue André Ropiteau Meursault Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-14 14:00:00
fin : 2025-11-18 19:00:00
2025-10-14 2025-11-18 2025-12-09
L’Amicale Murisaltienne du Quartier de l’Hôpital (AMQH) organise son thé dansant, un mardi par mois.
Les nouveaux participants sont les bienvenus parmi les habitués, pour un moment convivial dans le partage et la bonne humeur. .
Caveau Saint Vincent 1 Rue André Ropiteau Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté amqh@laposte.net
