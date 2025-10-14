Thé dansant à Meursault Caveau Saint Vincent Meursault

Thé dansant à Meursault Caveau Saint Vincent Meursault mardi 14 octobre 2025.

Thé dansant à Meursault

Caveau Saint Vincent 1 Rue André Ropiteau Meursault Côte-d’Or

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 14:00:00
fin : 2025-11-18 19:00:00

Date(s) :
2025-10-14 2025-11-18 2025-12-09

L’Amicale Murisaltienne du Quartier de l’Hôpital (AMQH) organise son thé dansant, un mardi par mois.
Les nouveaux participants sont les bienvenus parmi les habitués, pour un moment convivial dans le partage et la bonne humeur.   .

Caveau Saint Vincent 1 Rue André Ropiteau Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   amqh@laposte.net

English : Thé dansant à Meursault

German : Thé dansant à Meursault

Italiano :

Espanol :

L’événement Thé dansant à Meursault Meursault a été mis à jour le 2025-09-30 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1