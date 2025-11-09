Thé dansant à Meyssac Meyssac
Meyssac Corrèze
Tarif : – – 13 EUR
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
2025-11-09
L’association Les Amis de Lulu vous invite à un après-midi convivial pour danser au rythme de Jean Vincent. Ambiance chaleureuse assurée à la salle Versailles avec buvette au profit du club de judo. Tourrain offert en fin de journée .
Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 73 11 52
