Thé dansant à Meyssac

Meyssac Corrèze

Tarif : – – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

L’association Les Amis de Lulu vous invite à un après-midi convivial pour danser au rythme de Jean Vincent. Ambiance chaleureuse assurée à la salle Versailles avec buvette au profit du club de judo. Tourrain offert en fin de journée .

Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 73 11 52

