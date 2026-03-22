Thé dansant à Nogent-le-Rotrou

Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Thé dansant.

Venez guincher, tourner et sourire !

Le temps d’un après-midi, Nicolas Rapicault et Patrick Bodin vous entraînent sur la piste au son de l’accordéon, du clavier et du chant.

Réservation au 06 01 86 36 71 avant le 14/04.

Entrée 12€ avec une pâtisserie offerte (10€ pour les adhérents).

Thé dansant organisé par l’Association Nogent Accordéon.

Venez guincher, tourner et sourire !

Le temps d’un après-midi, Nicolas Rapicault et Patrick Bodin vous entraînent sur la piste au son de l’accordéon, du clavier et du chant.

Réservation au 06 01 86 36 71 avant le 14/04.

Entrée 12€ avec une pâtisserie offerte (10€ pour les adhérents). 12 .

Salle Pierre Mendès-France Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 01 86 36 71

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English :

Tea dance.

Come and dance, twirl and smile!

Nicolas Rapicault and Patrick Bodin will take you on the dance floor with their accordion, keyboard and vocals.

Reservations on 06 01 86 36 71 before 14/04.

Admission 12? with a free pastry (10? for members).

L’événement Thé dansant à Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-22 par OTs DU PERCHE