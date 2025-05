Thé Dansant à Saint Denis les Martel – Saint-Denis-lès-Martel, 18 mai 2025 14:00, Saint-Denis-lès-Martel.

Lot

Thé Dansant à Saint Denis les Martel Salle des Fêtes Saint-Denis-lès-Martel Lot

Début : 2025-05-18 14:00:00

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

L’association Les Amis de Lulu organise un après-midi dansant avec les musiciens Sandrine Tarayre et Fabien Veyriras. Ambiance festive et conviviale garantie

Buvette sur place

14h ouverture de l’après-midi dansant

Animation musicale avec Sandrine Tarayre et Fabien Veyriras

Tourrain offert en soirée

Salle des Fêtes

Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 52 69 65 61

English :

The association Les Amis de Lulu is organizing an afternoon of dancing with musicians Sandrine Tarayre and Fabien Veyriras. Festive and convivial atmosphere guaranteed

Refreshments on site

2pm: opening of the afternoon dance

Musical entertainment with Sandrine Tarayre and Fabien Veyriras

Tourrain offered in the evening

German :

Der Verein Les Amis de Lulu organisiert einen Tanznachmittag mit den Musikern Sandrine Tarayre und Fabien Veyriras. Festliche und gesellige Atmosphäre garantiert

Getränke vor Ort

14 Uhr: Eröffnung des Tanznachmittags

Musikalische Unterhaltung mit Sandrine Tarayre und Fabien Veyriras

Angebotener Tourrain am Abend

Italiano :

Les Amis de Lulu organizzano un pomeriggio di ballo con i musicisti Sandrine Tarayre e Fabien Veyriras. Atmosfera festosa e amichevole garantita

Rinfresco sul posto

ore 14.00: apertura del pomeriggio danzante

Intrattenimento musicale con Sandrine Tarayre e Fabien Veyriras

Tourrain offerto la sera

Espanol :

Les Amis de Lulu organizan una tarde de baile con los músicos Sandrine Tarayre y Fabien Veyriras. Ambiente festivo y amistoso garantizado

Refrescos in situ

14:00: apertura de la tarde de baile

Animación musical con Sandrine Tarayre y Fabien Veyriras

Tourrain ofrecido por la tarde

L’événement Thé Dansant à Saint Denis les Martel Saint-Denis-lès-Martel a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Vallée de la Dordogne