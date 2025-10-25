Thé dansant à Saint-Julien-aux-Bois Saint-Julien-aux-Bois

Thé dansant à Saint-Julien-aux-Bois Saint-Julien-aux-Bois samedi 25 octobre 2025.

Thé dansant à Saint-Julien-aux-Bois

Route des Pierres Blanches Saint-Julien-aux-Bois Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Le comité des fêtes de Saint-Julien-aux-Bois organise un après-midi convivial au rythme de l’accordéon avec Stéphane Damprund, pour danser et partager un moment festif. Ambiance assurée pour tous les amateurs de musique et de danse. Une buvette et un stand de pâtisseries seront disponibles sur place. .

Route des Pierres Blanches Saint-Julien-aux-Bois 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 85 05 68

English : Thé dansant à Saint-Julien-aux-Bois

German : Thé dansant à Saint-Julien-aux-Bois

Italiano :

Espanol : Thé dansant à Saint-Julien-aux-Bois

L’événement Thé dansant à Saint-Julien-aux-Bois Saint-Julien-aux-Bois a été mis à jour le 2025-10-16 par Corrèze Tourisme