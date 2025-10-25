Thé dansant à Saint-Julien-aux-Bois Saint-Julien-aux-Bois
Route des Pierres Blanches Saint-Julien-aux-Bois Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Le comité des fêtes de Saint-Julien-aux-Bois organise un après-midi convivial au rythme de l’accordéon avec Stéphane Damprund, pour danser et partager un moment festif. Ambiance assurée pour tous les amateurs de musique et de danse. Une buvette et un stand de pâtisseries seront disponibles sur place. .
Route des Pierres Blanches Saint-Julien-aux-Bois 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 85 05 68
