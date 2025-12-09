Thé dansant à St-Christophe Saint-Christophe-Vallon
Thé dansant, le dimanche 4 janvier à 14h30 à la salle des fêtes de Saint-Christophe Vallon.
Thé dansant avec l’orchestre Gilou et ses musiciens. .
Saint-Christophe-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 85 10 57 17
English :
Thé dansant, Sunday January 4 at 2.30pm at the Saint-Christophe Vallon village hall.
