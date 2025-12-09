Thé dansant à St-Christophe

Saint-Christophe-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-04

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Thé dansant, le dimanche 4 janvier à 14h30 à la salle des fêtes de Saint-Christophe Vallon.

Thé dansant avec l’orchestre Gilou et ses musiciens. .

Saint-Christophe-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 6 85 10 57 17

English :

Thé dansant, Sunday January 4 at 2.30pm at the Saint-Christophe Vallon village hall.

