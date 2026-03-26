Thé dansant à St Germain-Beaupré salle des loisirs Saint-Germain-Beaupré

Thé dansant à St Germain-Beaupré 15 Route du Boucheron Saint-Germain-Beaupré 2026-03-29

Thé dansant à St Germain-Beaupré salle des loisirs Saint-Germain-Beaupré dimanche 29 mars 2026.

Thé dansant à St Germain-Beaupré

salle des loisirs 15 Route du Boucheron Saint-Germain-Beaupré Creuse

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Thé dansant organisé par l’association Accordéon en Fête. Et animé par l’orchestre de Sandrine Tareyre et Fabien Vereyras.
Réservation de table conseillée.
Une pâtisserie offerte avec l’entrée.   .

salle des loisirs 15 Route du Boucheron Saint-Germain-Beaupré 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 37 03 53 

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English :

L’événement Thé dansant à St Germain-Beaupré Saint-Germain-Beaupré a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Pays Sostranien

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