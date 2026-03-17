Thé dansant Salle des fêtes Alluy

Thé dansant

Salle des fêtes Le Bourg Alluy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Thé dansant

De 14h30 à 19h à la salle des Fêtes (Le Bourg).

Animation par Damien Poyard.

Contact pour réservation 03 86 84 16 48 ou 06 10 47 92 03

ou 06 78 44 53 36.

Organisé par l’Amicale d’Alluy. .

Salle des fêtes Le Bourg Alluy 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 16 48

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Alluy a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Rives du Morvan