Thé dansant Salle des fêtes Alluy
Thé dansant Salle des fêtes Alluy samedi 18 avril 2026.
Thé dansant
Salle des fêtes Le Bourg Alluy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Thé dansant
De 14h30 à 19h à la salle des Fêtes (Le Bourg).
Animation par Damien Poyard.
Contact pour réservation 03 86 84 16 48 ou 06 10 47 92 03
ou 06 78 44 53 36.
Organisé par l’Amicale d’Alluy. .
Salle des fêtes Le Bourg Alluy 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 16 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Alluy a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Rives du Morvan