Thé dansant Altkirch
Thé dansant Altkirch dimanche 18 janvier 2026.
Thé dansant
1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-01-18 18:00:00
Date(s) :
2026-01-18 2026-02-08
Une animation musicale et dansante réservée aux retraites altkirchois. Vous aussi, venez passer un moment agréable ! Claudine Chiavus, Adjointe.
Une animation musicale et dansante.
Ambiance assurée Entrée libre 0 .
1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 03 culture@mairie-altkirch.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A musical and dancing animation reserved for the Altkirchois retirees. You too, come and have a great time! Claudine Chiavus, Deputy.
L’événement Thé dansant Altkirch a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme du Sundgau