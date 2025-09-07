Thé dansant animé par Arnaud Bidart accordéoniste Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle
Thé dansant animé par Arnaud Bidart accordéoniste Place Xan Ithourria Saint-Pée-sur-Nivelle dimanche 7 septembre 2025.
Thé dansant animé par Arnaud Bidart accordéoniste
Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Laissez-vous emporter par l’énergie communicative d’Arnaud Bidart, accordéoniste talentueux originaire de Bunus en Basse-Navarre.
Il vous propose un après-midi dansant rythmée et festive, où danses en couple et en ligne se succèdent sur un répertoire aussi varié qu’entraînant.
Ambiance conviviale, musiques traditionnelles et modernes, et même morceaux à la demande pour faire plaisir à chacun ! .
Place Xan Ithourria Espace culturel Larreko Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 11 69 saintpeesurnivelle@otpaysbasque.com
