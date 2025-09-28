Thé Dansant animé par Bernard Rual Chamberet

Thé Dansant animé par Bernard Rual

Thé Dansant animé par Bernard Rual Chamberet dimanche 28 septembre 2025.

Thé Dansant animé par Bernard Rual

Salle des Fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28

Date(s) :
2025-09-28

Thé dansant animé par Bernard Rual, organisé par le Foyer Rural de Rilhac-Treignac.
Sur réservation, entrée 10€.   .

Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 38 02 12 

English : Thé Dansant animé par Bernard Rual

German : Thé Dansant animé par Bernard Rual

Italiano :

Espanol : Thé Dansant animé par Bernard Rual

L’événement Thé Dansant animé par Bernard Rual Chamberet a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze