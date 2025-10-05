Thé dansant animé par Chantal Soulu Salle Capranie Ondres

Thé dansant animé par Chantal Soulu

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Voilà un moment que vous l’attendiez, le thé dansant fait son retour !

Cette édition est organisée par la section danse du Foyer d’Éducation Populaire de Ondres, il sera animé par Chantal Soulu.

Au programme, toutes sortes de danses tels que rock, valse, cha cha cha, tango, paso doble…

Prix 10€. Dans le prix d’entrée, quelques mignardises (pâtisseries) sont incluses.

Rendez-vous à 15h.

Chaussez vos souliers et venez vous déhancher ! .

Salle Capranie Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

