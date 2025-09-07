Thé Dansant animé par DJ LULU Buzy

Thé Dansant animé par DJ LULU Buzy dimanche 7 septembre 2025.

Place du Prat Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07

2025-09-07

Buz’Ainés Las Cassoures à Buzy. Vous invite à participer à un THE DANSANT animé par DJ LULU. Le dimanche 7 septembre 2025 à 15h00. Entrée sur réservation.   .

Place du Prat Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 068046185 

