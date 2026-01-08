Thé Dansant Animé par l’Orchestre Bernard Rual Chamberet
Thé Dansant Animé par l’Orchestre Bernard Rual Chamberet dimanche 25 janvier 2026.
Thé Dansant Animé par l’Orchestre Bernard Rual
Salle des Fêtes Chamberet Corrèze
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Thé dansant animé par l’Orchestre Bernard Rual, organisé par la FNACA comité du canton de Treignac
Buvette et restauration sur place .
Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine fnacacantontreignac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Thé Dansant Animé par l’Orchestre Bernard Rual Chamberet a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze