Thé Dansant Animé par l’Orchestre Bernard Rual Chamberet

Thé Dansant Animé par l’Orchestre Bernard Rual

Salle des Fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Thé dansant animé par l’Orchestre Bernard Rual, organisé par la FNACA comité du canton de Treignac

Buvette et restauration sur place .

Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine fnacacantontreignac@gmail.com

