Thé Dansant Animé par l’Orchestre Bernard Rual Chamberet dimanche 25 janvier 2026.

Salle des Fêtes Chamberet Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-01-25
2026-01-25

Thé dansant animé par l’Orchestre Bernard Rual, organisé par la FNACA comité du canton de Treignac
Buvette et restauration sur place   .

Salle des Fêtes Chamberet 19370 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   fnacacantontreignac@gmail.com

